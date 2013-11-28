После замены фар, проведения ремонтов других частей автомобиля сопряженных с фарами или при возникновении иных факторов которые могли вызвать смещение фар, необходимо произвести регулировку фар автомобиля. О том, как автолюбителем может быть произведена самостоятельнаяХонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Honda Jazz), рассказано и показано в данной статье.

Примечание: если ваш автомобиль снабжен системой регулировки света фар из салона, то прежде чем производить механическую регулировку фар автомобиля, попробуйте осуществить регулировку, переключая регулятор угла наклона фар (А). Возможно, этого будет достаточно.

CAUTION (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ): Если фары работали некоторое время, то прежде чем прикасаться к ним и к прилегающим к ним деталям выждите время достаточное для их остывания.



Подготовка к регулировке фар автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной плоскости.

2. Проверьте и при необходимости доведите давление в шинах до предписываемого производителем автомобиля (указано в проеме двери водительского места).

3. Выгрузите из автомобиля все посторонние предметы весом больше 10 кг.

4. Установите салонный регулятор угла наклона фар в положение 0 (устанавливается на автомобилях Honda Fit (Хонда Фит) и Honda Jazz (Хонда Джаз) 2-го поколения без газоразрядных ламп высокой интенсивности – HID).

Регулировка фар автомобиля

1. Если требуется, то протрите внешнюю линзу фары, что бы было видно ее центр (А).



2. Поставьте перед автомобилем любую ровную вертикальную плоскость достаточного размера (А) на расстоянии 7,5 м (можно поставить автомобиль перед стеной).

3. Измерьте высоту центра фары от уровня пола и обозначьте на вертикальной плоскости горизонтальную линию на такой же высоте. При выполнении этой операции и осуществлении дальнейших проверки и регулировки фар, на водительском месте автомобиля должен сидеть водитель или человек с весом равным весу водителя.

4. Включите ближний свет фар автомобиля.



5. Если фары светят так, как показано на схеме, то фары настроены согласно заводским установкам и регулировка фар автомобиля не требуется, если это не противоречит региональным требованиям к ближнему свету фар автомобилей. В противном случае перейдите к следующему пункту.



6. Откройте капот и, вращая регуляторы, отрегулируйте линию разреза (В) до положения согласно схеме. При этом следует учесть региональные требования к ближнему свету фар автомобилей.





